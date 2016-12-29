Контрабанду шуб, рыбы и икры пресекли пограничники
29 декабря 2016, 10:56
По всем фактам проинформированы представители взаимодействующих органов.
На казахстанско-китайской границе задержана гражданка Казахстана за незаконный провоз меховых изделий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
На пункте пропуска «Хоргос» была задержана 21-летняя девушка с шубами, в количестве 24 штук, без сопроводительных документов.
"Задержанная следовала из Международного центра приграничного сотрудничества в Казахстан в пешем порядке. Меховая контрабанда была обнаружена при досмотре ручной клади. По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов", - сообщили в погранслужбе.
В Западно-Казахстанской области пограничники пресекли провоз крупной партии икры и рыбы осетровых пород.
Так, наряд пункта пропуска «Сырым авто» Уральского пограничного отряда задержал двух граждан Российской Федерации за попытку провоза крупной партии черной икры осетровых пород без сопроводительных документов.
Задержанные следовали из Казахстана на Родину на автомобиле «ВИС». Икра была обнаружена при досмотре транспорта в багажном отсеке в пластмассовых контейнерах, в количестве 20 штук по 500 грамм каждый. Общий вес черной икры составил 10 килограмм.
В этот же день в пункте пропуска «Атырау авиа» Регионального управления Береговой охраны на рейсе «Атырау - Москва» у 69-летней гражданки Казахстана при досмотре ручной клади в картонной коробке обнаружены две пластиковые 500-грамовые банки с икрой и 4 килограмма рыбы осетровых пород.
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