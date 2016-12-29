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Новости за сегодня

ЕЭК приняла рекомендации направленные на снижение уровня инфляции в Казахстане

 

Коллегия Евразийской экономической комиссии разработала и приняла Рекомендации «О предложениях Евразийской экономической комиссии по мерам, направленным на снижение уровня инфляции (индекса потребительских цен) в Республике Казахстан» (далее - Рекомендации).

Рекомендации были разработаны Евразийской экономической комиссией (далее - ЕЭК) в связи с превышением Казахстаном количественного значения показателя уровня инфляции, установленного в Договоре о Евразийском экономическом союзе и определяемого с учетом наименьшего значения этого показателя среди государств - членов Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС).

Несмотря на превышение в 2012 - 2015 годы отдельными государствами - членами количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития, это лишь второй документ, подготовленный ЕЭК в целях обеспечения макроэкономической стабильности в ЕАЭС. Таким образом, можно наблюдать выборочный подход со стороны ЕЭК к определению целесообразности выработки Рекомендаций в случае превышения количественных значений макроэкономических показателей, определяющих экономическую устойчивость государств - членов ЕАЭС.

В целом рекомендации ЕЭК для Казахстана не противоречат проводимой денежно - кредитной политике и были разработаны совместно в ходе двусторонних консультаций представителей ЕЭК с уполномоченными органами Казахстана, в том числе Национальным Банком. В частности, Рекомендации предусматривают применение режима инфляционного таргетирования, повышение транспарентности денежно - кредитной политики, обеспечение достижения национального целевого ориентира по инфляции.

29 декабря 2016, 10:44
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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