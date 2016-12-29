В аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан задержан россиянин
29 декабря 2016, 11:03
Мошенник пытался вскрыть банкомат, сделав в нем отверстие и заполнив его газом. Затем взломщик намеревался его взорвать.
За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина. Тайская полиция его поймала в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан. Он пытался вскрыть банкомат, сделав в нем отверстие и заполнив его газом. Затем взломщик намеревался его взорвать, сообщает Известия.
Как передает телеканал «360», остановить его удалось жителям городка Хуахин, которые застали россиянина на месте преступления. Полицейские обнаружили брошенный им арендованный автомобиль. В нем находилось необходимое для взлома оборудование, включая газовые баллоны.
Сообщается, что россиянин признал свою вину.
Фото: newtimes.kz
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