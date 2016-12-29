В аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан задержан россиянин

За попытку взлома банкомата в Таиланде задержали россиянина. Тайская полиция его поймала в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Казахстан. Он пытался вскрыть банкомат, сделав в нем отверстие и заполнив его газом. Затем взломщик намеревался его взорвать