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Новости за сегодня

С 2017 года полицейские не будут пользоваться жезлами

 

В пресс-службе МВД РК сообщили, что с 1 января 2017 года полицейские не будут пользоваться жезлами, передает Zakon.kz.

«В рамках модернизации правоохранительных органов министерством внутренних дел изучен международный опыт обеспечения безопасности дорожного движения. Так, в ряде европейских стран жезл не используется в работе органов дорожной полиции. В соответствии с международными стандартами, с 1 января 2017 года сотрудники органов внутренних дел не будут использовать жезл для остановки транспортных средств», - сообщили в МВД.

Для фиксации нарушения правил дорожного движения будут использоваться видеокамеры, а также видеорегистраторы органов внутренних дел.

«Остановка будет производиться только жестом руки с одновременной подачей свистка либо с использованием специальных звуковых и световых сигналов, громкоговорящего устройства, установленных на патрульной автомашине, а также в режиме автопатрулирования», - прокомментировал Директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев.

 

29 декабря 2016, 11:00
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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