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510 бутылок "Боярышника" изъяли в Бурятии

29 декабря 2016, 11:11

"Боярышник" находился в свободной продаже.


Более 510 бутылок "Боярышника" и 17 тысяч литров содержащего в своем составе этиловый спирт косметического средства "Вита-септ Космо Плюс" изъято в Бурятии, сообщает РИА Новости прокуратуры.

"В результате проверочных мероприятий, проведенных правоохранительными органами 20 декабря 2016 года в Баунтовском районе, изъято 510 бутылок спиртосодержащей жидкости "Боярышник"… На одном из складов города Улан-Удэ обнаружено и изъято более 17 тысяч литров содержащего в своем составе этиловый спирт косметического средства "Вита-септ Космо Плюс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Боярышник" находился в свободной продаже, а космическое средство "Вита-септ Космо Плюс" хранилось без сопроводительных документов.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали 120 человек, из них 74 погибли. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

Фото: © РИА Новости. Алексей Мальгавко


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