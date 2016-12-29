510 бутылок "Боярышника" изъяли в Бурятии

Более 510 бутылок "Боярышника" и 17 тысяч литров содержащего в своем составе этиловый спирт косметического средства "Вита-септ Космо Плюс" изъято в Бурятии,

"В результате проверочных мероприятий, проведенных правоохранительными органами 20 декабря 2016 года в Баунтовском районе, изъято 510 бутылок спиртосодержащей жидкости "Боярышник"… На одном из складов города Улан-Удэ обнаружено и изъято более 17 тысяч литров содержащего в своем составе этиловый спирт косметического средства "Вита-септ Космо Плюс", - говорится в сообщении.





Отмечается, что "Боярышник" находился в свободной продаже, а космическое средство "Вита-септ Космо Плюс" хранилось без сопроводительных документов.





Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали 120 человек, из них 74 погибли. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.