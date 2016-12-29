В аэропорту Алматы задержан 21 рейс
29 декабря 2016, 11:11
Отменен рейс Франкфурт-Астана-Алматы-Франкфурт.
В Международном аэропорту Алматы задержано несколько рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По состоянию на 28/12 - 29/12 09:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
1 SU1947 Алматы-Москва. Позднее прибытие самолета. Аэрофлот
2 KC971 Алматы-Шымкент. Неявка зарегистрированного пассажира. Эйр Астана
3 КС131 Алматы-Душанбе. Метеоусловия в Душанбе (туман). Эйр Астана
4 IQ377 Алматы-Шымкент. Позднее прибытие экипажа. Казак Эйр
5 DV713 Алматы-Астана. Позднее прибытие самолета. СКАТ
6 КС127 Алматы-Ташкент. Метеоусловия в Ташкенте (туман). Эйр Астана
7 PS538 Алматы-Киев. Позднее прибытие самолета. Международные Авиалинии Украины
8 КС621 Алматы-Астана-Франкфурт. Вина авиакомпании. Эйр Астана
9 DV5078 Алматы-Гоа. Позднее прибытие самолета. СКАТ
10 SZ216 Алматы-Душанбе. Позднее прибытие самолета. Сомон Эйр
11 DV733 Алматы-Астана. Позднее прибытие самолета. СКАТ
12 G9 254 Алматы-Шарджа. Позднее прибытие самолета. Эйр Арабия
13 FZ736 Алматы-Дубай. Позднее прибытие самолета. Флайдубай
14 КС911 Алматы-Стамбул. Позднее прибытие самолета. Эйр Астана
15 КС311 Алматы-Караганда. Плановое техническое обслуживание
(поздняя выдача ВС). Эйр Астана
16 Z9 2025 Алматы-Актау. Позднее прибытие самолета. Бек Эйр
17 КС859 Алматы-Актау. Позднее прибытие самолета Эйр Астана
18 Z9 2115 Алматы-Атырау. Позднее прибытие самолета. Бек Эйр
19 КС909 Алматы-Сеул. Нехватка запланированных резервных самолетов. Эйр Астана
20 КС931 Алматы-Бангкок. Оказание мед. помощи пассажиру. Эйр Астана
21 ZXA521 Алматы-Балхаш. Перенесен на 29/12 по метеоусловиям в аэропорту назначения. Жетісу
Задержан 21 рейс, в связи с праздниками отменен рейс Франкфурт-Астана-Алматы-Франкфурт.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 270 , горизонтальная 4400 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: RuTraveller
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