В аэропорту Алматы задержан 21 рейс

По состоянию на 28/12 - 29/12 09:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:





1 SU1947 Алматы-Москва. Позднее прибытие самолета. Аэрофлот

2 KC971 Алматы-Шымкент. Неявка зарегистрированного пассажира. Эйр Астана

3 КС131 Алматы-Душанбе. Метеоусловия в Душанбе (туман). Эйр Астана

4 IQ377 Алматы-Шымкент. Позднее прибытие экипажа. Казак Эйр

5 DV713 Алматы-Астана. Позднее прибытие самолета. СКАТ

6 КС127 Алматы-Ташкент. Метеоусловия в Ташкенте (туман). Эйр Астана

7 PS538 Алматы-Киев. Позднее прибытие самолета. Международные Авиалинии Украины

8 КС621 Алматы-Астана-Франкфурт. Вина авиакомпании. Эйр Астана

9 DV5078 Алматы-Гоа. Позднее прибытие самолета. СКАТ

10 SZ216 Алматы-Душанбе. Позднее прибытие самолета. Сомон Эйр

11 DV733 Алматы-Астана. Позднее прибытие самолета. СКАТ

12 G9 254 Алматы-Шарджа. Позднее прибытие самолета. Эйр Арабия

13 FZ736 Алматы-Дубай. Позднее прибытие самолета. Флайдубай

14 КС911 Алматы-Стамбул. Позднее прибытие самолета. Эйр Астана

15 КС311 Алматы-Караганда. Плановое техническое обслуживание

(поздняя выдача ВС). Эйр Астана

16 Z9 2025 Алматы-Актау. Позднее прибытие самолета. Бек Эйр

17 КС859 Алматы-Актау. Позднее прибытие самолета Эйр Астана

18 Z9 2115 Алматы-Атырау. Позднее прибытие самолета. Бек Эйр

19 КС909 Алматы-Сеул. Нехватка запланированных резервных самолетов. Эйр Астана

20 КС931 Алматы-Бангкок. Оказание мед. помощи пассажиру. Эйр Астана

21 ZXA521 Алматы-Балхаш. Перенесен на 29/12 по метеоусловиям в аэропорту назначения. Жетісу





Задержан 21 рейс, в связи с праздниками отменен рейс Франкфурт-Астана-Алматы-Франкфурт.





В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 270 , горизонтальная 4400 м.





Ограничений на прием и выпуск ВС нет.





Фото: RuTraveller



