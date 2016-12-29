«Астанаэнергосбыт» оштрафовали за нарушение законодательства

ТОО «Астанаэнергосбыт» оштрафовано за нарушение законодательства на 3 млн тенге, сообщает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Был установлен факт нарушения ТОО «Астанаэнергосбыт» подпункта 5 пункта 1 статьи 5 закона РК «О естественных монополиях регулируемых рынках», которым субъекту естественных монополий запрещается навязывать условия доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественных монополий или совершать иные действия, ведущие к дискриминации потребителей», - отмечается в сообщении Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции РК.

В этой связи составлен протокол о привлечении к административной ответственности ТОО «Астанаэнергосбыт» по части 4 статьи 164 КоАП РК.

Департамент Комитета согласно заявлению товарищества в порядке статьи 24 КоАП РК передал дело об административном правонарушении на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Астаны.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1600 месячных расчетных показателей, что составляет 3 393 600 тенге в доход государства.