Новая иллюзия с «исчезнувшими» ногами девушек покоряет Интернет

Одни из пользователей выдвинули версию того, что еще одну пару ног «спрятали» при помощи фотошопа. По мнению других, две девушки, сидящие рядом с той, что в центре, спрятали по одной ноге, а видны как раз ноги их соседки-«загадки».

Третьи утверждают, что из-за темного цвета джинсов двух сидящих с левого края рассмотреть обе пары ног весьма непросто.

Многие решили просто дождаться правильного ответа, а не гадать. Наконец, еще один блогер в шутку предположил, что леди «без ног» на самом деле кентавр, а диван - всего лишь нижняя часть ее туловища.