Новая иллюзия с «исчезнувшими» ногами девушек покоряет Интернет
29 декабря 2016, 11:21
Одни из пользователей выдвинули версию того, что еще одну пару ног «спрятали» при помощи фотошопа.
Необычный фотоснимок с шестью девушками и их ногами стал новым хитом соцсетей. На фото девушки сидят на диване, но у одной не хватает ног. «Найдите ноги девушки в центре», - предложил автор поста на портале Reddit.
Одни из пользователей выдвинули версию того, что еще одну пару ног «спрятали» при помощи фотошопа. По мнению других, две девушки, сидящие рядом с той, что в центре, спрятали по одной ноге, а видны как раз ноги их соседки-«загадки».
Третьи утверждают, что из-за темного цвета джинсов двух сидящих с левого края рассмотреть обе пары ног весьма непросто.
Многие решили просто дождаться правильного ответа, а не гадать. Наконец, еще один блогер в шутку предположил, что леди «без ног» на самом деле кентавр, а диван - всего лишь нижняя часть ее туловища.
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