Топ-20 фото самой красивой теннисистки мира
29 декабря 2016, 11:30
Ана Иванович объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.
28-летняя Иванович сербская теннисистка Ана Иванович победительница «Ролан Гаррос»-2008, экс первая ракетка мира, победительница 14 турниров WTA объявила о завершении профессиональной карьеры, сообщает Zakon.kz.
Теперь спортсменка будет больше времени уделять благотворительной деятельности.
«Я продолжу быть лицом спорта и здорового образа жизни. Попробую себя в бизнесе, в индустрии моды и красоты. Сейчас я смогу больше времени уделять благотворительности вместе с ЮНИСЕФ. Может быть, займусь еще чем-то - кто знает», - заявила Иванович в Facebook.
Фото из открытых источников
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