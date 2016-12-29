Топ-20 фото самой красивой теннисистки мира

28-летняя Иванович сербская теннисистка Ана Иванович победительница «Ролан Гаррос»-2008, экс первая ракетка мира, победительница 14 турниров WTA объявила о завершении профессиональной карьеры, сообщает сообщает Zakon.kz





Теперь спортсменка будет больше времени уделять благотворительной деятельности.

«Я продолжу быть лицом спорта и здорового образа жизни. Попробую себя в бизнесе, в индустрии моды и красоты. Сейчас я смогу больше времени уделять благотворительности вместе с ЮНИСЕФ. Может быть, займусь еще чем-то - кто знает», - заявила Иванович в Facebook.











