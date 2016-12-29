Самой состоятельной знаменитостью США стал создатель "Звездных войн" Джордж Лукас
29 декабря 2016, 11:33
Состояние режиссера равняется примерно $4,6 млрд.
Опубликован рейтинг самых богатых знаменитостей в США по версии журнала Forbes. Первое место в нем занял режиссер легендарной саги "Звездные войны" Джордж Лукас с состоянием $4,6 млрд, сообщает ТАСС.
На втором месте в списке коллега Лукаса - Стивен Спилберг - с состоянием $3,7 млрд , заработанным, в частности, благодаря успешной работе киностудии DreamWorks.
На третьем - одна из самых известных телевизионных ведущих в США Опра Уинфри ($2,8 млрд). Основным источником доходов Уинфри стала основанная ею компания Harpo Productions. Как отмечает издание, ведущая, которую Forbes не раз причислял к наиболее знаменитым и влиятельным публичным персонам в США, владеет недвижимостью в штате Гавайи.
На четвертой позиции легенда американского баскетбола Майкл Джордан ($1,2 млрд), являющийся двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Значительные средства принесла ему реклама спортивной одежды и обуви. На пятом месте иллюзионист Дэвид Сет Коткин, известный под псевдонимом Дэвид Копперфильд ($850 млн). Как отмечает издание, он с большим успехом вложил средства, заработанные благодаря выступлениям, в крупную коллекцию "магических артефактов".
Фото: TJournal
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