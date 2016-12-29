В Алматы горит СТО
29 декабря 2016, 11:39
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут.
В Алматы загорелось СТО по адресу Алмалинский район, ул. Муратбаева 203, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут в 11:02 часов.
Площадь пожара уточняется. По пожару локализация 11:16 часов.
Фото и видео очевидцев
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