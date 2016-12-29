Формирование подотчетного государства обсудили в Сенате

Для недопущения необоснованного роста программных документов усилены требования к процессу их разработки.

Член Национальной комиссии по модернизации, руководитель рабочей группы по формированию подотчетного государства, заместитель председателя Сената Парламента РК Бектас Бекназаров провел заседание рабочей группы по рассмотрению хода исполнения пятого направления «Формирование подотчётного государства» Плана нации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.





Бекназаров отметил, что в рамках формирования компактной системы государственного планирования из 16 отраслевых программ 11 поставлены на утрату, а 5 в силу их социально-экономической значимости преобразованы в правительственные программы. Для недопущения необоснованного роста программных документов усилены требования к процессу их разработки.





Вице-спикер Сената сообщил, что реформирование Счетного комитета и органов финансового контроля ведется по модели мировых аудиторских компаний, с усилением их экспертно-аналитической составляющей.





По словам Б. Бекназарова, важным шагом стало принятие закона «О доступе к информации», в соответствии с которым реализуется конституционное право граждан на свободное получение и распространение информации любым не запрещенным законом способом.





Соответствующую оценку в докладе получило внедрение «открытого правительства». Запущены четыре компонента «открытого Правительства»: «Открытые данные», «Открытые НПА», «Открытые бюджеты» и «Открытый диалог», через которые открыт доступ к данным госорганов и информации о расходовании бюджетных средств, а также обеспечивается участие граждан в рассмотрении проектов нормативно правовых актов и концепций законопроектов.





Кроме того, вице-спикер отметил улучшение качества и сокращение сроков оказания государственных услуг, а также повышение прозрачности всех процессов благодаря тому, что на сегодня Государственная корпорация «Правительство для граждан» оказывает 530 государственных услуг по принципу «одного окна».





Б. Бекназаров подчеркнул, что проведенные в текущем году отчетные встречи министров и всех акимов с населением позволили повысить их ответственность и подотчетность перед населением.





Среди основных направлений предстоящей работы он назвал деятельность Комиссии для выработки предложений по вопросам передачи функций госорганов в конкурентную среду и саморегулируемым организациям, а также принятие законопроекта по вопросам развития местного самоуправления, предусматривающего внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления на уровне города районного значения, села, поселка и сельского округа.





Вместе с тем Б.Бекназаров обозначил ряд вопросов, требующих выполнения для достижения поставленных задач. Работа по всем этим направлениям должна быть завершена в установленные сроки.



