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В США при стрельбе в штате Джорджия погиб один человек и трое пострадали

29 декабря 2016, 11:39

Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.


В США при стрельбе, произошедшей на территории города Колумбуса в штате Джорджия, погиб один человек и трое пострадали, передает WTVM.

Сообщается, что инцидент произошел около 19.00 по местному времени (03.21 мск).

Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.

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Фото: extremeforlive - LiveJournal

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