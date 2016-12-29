В США при стрельбе в штате Джорджия погиб один человек и трое пострадали
29 декабря 2016, 11:39
Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.
В США при стрельбе, произошедшей на территории города Колумбуса в штате Джорджия, погиб один человек и трое пострадали, передает WTVM.
Сообщается, что инцидент произошел около 19.00 по местному времени (03.21 мск).
Пострадавшие при стрельбе направлены в больницу. По факту инцидента проходит проверка.
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Фото: extremeforlive - LiveJournal
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