Соглашение с Ираном о передаче осужденных ратифицировал Парламент РК

Представляя документ, заместитель Генерального прокурора РК Иоган Меркель подчеркнул, что пока в Иране нет в заключении казахстанцев, но гарантировать, что их дальше не будет, нельзя, передает корреспондент Zakon.kz.

«В связи с этим наше государство должно иметь правовые механизмы для защиты наших соотечественников за рубежом», - сказал он.

В то же время И. Меркель озвучил основные нормы законопроекта.

По его словам, согласно договору процесс передачи осужденных между двумя странами будет происходить по определенному порядку.

«К примеру, если в Иране казахстанца осудили за хулиганство, то после вступления приговора в данную силу гражданин нашей страны, его законный представитель, должен обратиться к нам с ходатайством через наши консульские учреждения о переводе в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания», - указал заместитель Генерального прокурора.

Далее он добавил, что, если правовых препятствий никаких не имеется, то вносится в районный суд по месту регистрации осужденного представление с просьбой привести приговор суда Ирана в соответствии с казахстанским законодательством. Затем решение отправляется в Иран, если иранская сторона считает, что наказание соответствует, и они согласны на передачу, то они передадут, если нет, то они вправе отказать.

Аналогичный порядок будет действовать и в отношении граждан Ирана. И. Меркель уточнил, что в передаче может быть отказано в двух случаях.

«Если это нанесет ущерб общественному порядку, противоречит законодательству и интересам обеих сторон либо истекли сроки давности. В целом данное соглашение направлено на правовую защиту казахстанцев, поскольку находясь в заключении, наши соотечественники зачастую не имеют возможности встречаться с родственниками, близкими, родными. Ратификация соглашения не повлечет негативных последствий и дополнительных затрат из бюджета не потребует», - указал спикер.

По его данным, подобные международные договора подписаны Казахстаном с 11 странами, а в краткосрочной перспективе будут подписаны еще с 6 государствами.

Соглашение между Казахстаном и Ираном о передаче осужденных лиц совершено в Тегеране 11 апреля 2016 года.

Ксения Давыдова