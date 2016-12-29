На севере Турции упал в пропасть автобус: есть жертвы и пострадавшие
29 декабря 2016, 11:54
Подробности инцидента пока не приводятся.
В турецком городе Синоп на севере страны сорвался пассажирский автобус, сообщает газета Milliyet.
В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие. Более точных данных пока нет.
Фото: Рамблер/новости
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