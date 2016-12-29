Пожарные предотвратили взрыв баллона при пожаре на СТО в Алматы
29 декабря 2016, 12:08
В результате пожара сгорели полностью 2 авто. От теплового воздействия пострадали 8 машин.
Алматинским пожарным удалось предотвратить взрыв газового баллона во время пожара на СТО в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Принятыми мерами пожарных пожар локализован в 11:16 часов, ликвидирован в 11:36 часов.
В ходе тушения пожара был эвакуирован газовый баллон 25л..
В результате пожара сгорели полностью 2 автомашины. От теплового воздействия пострадали 8 автомашин. Площадь пожара составила 200 кв.м.
Напомним, сегодня утром в Алматы на улице Муратбаева загорелась СТО.
Фото очевидцев.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836912-6f3cdeef2d1f54ba45486558d4a5bcf0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com