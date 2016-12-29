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Пожарные предотвратили взрыв баллона при пожаре на СТО в Алматы

29 декабря 2016, 12:08

В результате пожара сгорели полностью 2 авто. От теплового воздействия пострадали 8 машин.


Алматинским пожарным удалось предотвратить взрыв газового баллона во время пожара на СТО в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Принятыми мерами пожарных пожар локализован в 11:16 часов, ликвидирован в 11:36 часов.

В ходе тушения пожара был эвакуирован газовый баллон 25л..

В результате пожара сгорели полностью 2 автомашины. От теплового воздействия пострадали 8 автомашин. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Напомним, сегодня утром в Алматы на улице Муратбаева загорелась СТО.

Фото очевидцев.

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