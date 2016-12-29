На Президента Аргентины совершено нападение: машину забросали камнями
29 декабря 2016, 12:32
Маурисио Макри не пострадал.
Злоумышленники напали на автомобиль, в которой ехал президент Аргентины Маурисио Макри. Хулиганы забросали авто камнями, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Clarin.
Президент Аргентины не пострадал, были разбиты два стекла в машине.
Глава государства находился в провинции Нуекен, когда произошел инцидент.
Фото: © РИА Новости. Алексей Дружинин
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