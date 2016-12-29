Токаев подвел итоги 2016 года

На пленарном заседании Сената Парламента РК Спикер Палаты Касым-Жомарт Токаев подвел итоги работы Парламента за 2016 год, передает корреспондент Zakon.kz.

«Через считанные дни мы проводим в историю 2016 год, период, который занимал, особое место в общественно-политической жизни страны. Это был год подведения итогов 25-летнего рубежа безмерного труда казахстанского народа на пути укрепления независимости страны», - сказал он.

При этом Спикер указал, что в принятом недавно Парламентом важнейшем в истории РК политико-правовом документе - Декларации 25-летия Независимости, были возвеличены достижения, победы Казахстана и дана историческая оценка созидательной деятельности Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, внесшего огромный вклад в создание и формирование независимого Казахстана.

«В этом юбилейном году в Парламенте проделана важная работа. Сенатом с начала года до первой сессии парламента шестого созыва за период выполнения функций Парламента была проведена работа в тесной связи с Правительством. Своевременно принято 57 законов. Сенат с достоинством исполнил свои конституционные полномочия», - подчеркнул К.-Ж. Токаев.

«В целом, за текущий год парламентом принято свыше 100 законов, полностью сформировали законодательную основу реализации Плана нации «100 конкретных шагов», стратегических программ, предусматривающих социально-экономический подъем страны.

В Сенате успешно проведен ряд важных мероприятий, посвященных актуальным вопросам, волнующим население. В Парламентских слушаниях, посвященных повышению конкурентоспособности отечественного аграрного сектора в условиях ЕАЭС и ВТО, правовому регулированию сферы дорожного движения и законодательного обеспечения сохранения биологического разнообразия страны, обсуждены актуальные вопросы, имеющиеся в обществе, и даны рекомендации соответствующим госорганам по активизации работ в данном направлении», - перечислил Спикер палаты.

По его словам, в течение года наравне с законотворческой деятельностью Палаты уделено особое внимание углублению сотрудничества с Парламентами иностранных государства, в рамках поддержки внешнеполитических инициатив страны.

«Несомненно, проведенные встречи и международные мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и межпарламентских связей. На должном уровне была проведена международная конференция, посвященная роли религии и предотвращению терроризма, с участием Парламентов и религиозных представителей стран мира. Международная конференция, посвященная обсуждению важности исторического Манифеста Главы государства «Мир. 21 век», и создание безъядерного мира, проведенная под организацией Сената, еще раз доказали актуальность инициатив Казахстана по укреплению глобального мира и безопасности», - подчеркнул он.

К.-Ж. Токаев отметил, что в целом, Сенат завершает 2016 год хорошими результатами по всем направлениям деятельности Палаты.

«Как отмечал Глава государства, мы перешагнули в следующий 25-летний период развития страны. Президент в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Казахстана, вынес на повестку вопрос усиления ответственности Парламента и Правительства в условиях перехода на новую стадию развития государства. В будущем, эти важные вопросы будут всесторонне проработаны, и выработаны предложения по внесению изменений в соответствующие законы. Я уверен, что сенаторы с высоким профессионализмом и большой ответственностью отнесутся к работе с важными законопроектами, предусматривающими дальнейшую модернизацию системы госуправления», - пояснил Руководитель Сената.

Как он проинформировал, в начале следующего года, в период с 4 по 13 января планируется выезд депутатов в регионы.

«В ходе проводимых встреч необходимо провести работу по пропаганде населению принятых Парламентом законов. Необходимо будет уделить особое внимание положениям принятых новых законов. Особенно, вопросам социальной сферы, здравоохранения, финансов, налогов, жилищного обеспечения и по противодействию терроризму», - указал Спикер Палаты.

В заключение К.-Ж. Токаев поблагодарил депутатов за работу и поздравил с наступающим праздником.

«Хочу искренне поблагодарить всех за выполненную совместную работу. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю стране мира. И пусть имя Главы государства будет вечным», - пожелал он.

Ксения Давыдова