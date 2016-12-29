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Новости за сегодня

Назначен вице-министр финансов РК

 

Берик Шолпанкулов назначен вице-министром финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Берик Шолпанкулов занимал должность председателя комитета по финансовому мониторингу министерства финансов.

Он родился в 1976 году в Алматинской области.

В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД», в 2016 году — Национальный университет обороны имени Первого президента Республики Казахстан — Лидера нации, магистратура, специальность «Военное и государственное управление».

Трудовую деятельность начал в октябре 1996 года с должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга комитета казначейства при министерстве финансов Республики Казахстан. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же комитета. С октября 2001 года по июль 2004 года — начальник управления наличности и учета государственных обязательств министерства финансов Республики Казахстан. С июля 2004 года по декабрь 2008 года — заместитель председателя комитета казначейства министерства финансов РК. С декабря 2008 года по июнь 2014 года — вице-министр финансов. С июля 2014 года по ноябрь 2016 года — заместитель министра обороны РК по экономике и финансам.

 

29 декабря 2016, 12:37
Источник, интернет-ресурс: Министерства финансов РК

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