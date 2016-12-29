Конвенцию об избежании двойного налогообложения со Словенией ратифицировал Парламент РК

В Сенате Парламента РК депутатами рассмотрен и принят закон РК «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Словения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней», передает корреспондент Zakon.kz.

Министр финансов РК Бахыт Султанов перечислил депутатам, какие меры обеспечит ратификация документа.

«Во-первых, законопроект позволит устранить двойное налогообложение доходов юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, путем распределения прав налогообложения между договаривающимися государствами», - сказал он.

Во-вторых, ратификация поспособствует укреплению, расширению экономического сотрудничества между Казахстаном и Словенией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

В-третьих, добавил глава ведомства, поможет решить вопросы по предотвращению налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух государств.

«Отдельные статьи конвенции отражают четкий порядок налогообложения доходов и иных платежей артистов, спортсменов, государственных служащих, студентов, осуществляющие свою деятельность в договаривающихся государствах», - уточнил Б. Султанов.

Министр также отметил, что доходы казахстанских артистов и спортсменов, осуществляющих свою деятельность в Словении, облагаются налогом в Словении, аналогично для артистов и спортсменов Словении. В то же время для госслужащих, если заработная плата и пенсия выплачиваются физлицу за службу, осуществляемому для Казахстана, такие доходы облагаются налогом только в Казахстане, аналогично с ситуацией госслужащего Словении, работающего в Казахстане - налоги будут уплачиваться только в Словении.

Также спикер поведал, что основной статьей казахстанского экспорта в Словению является феррохром, ферросилиций, с их стороны - лекарственные средства, металлоконструкции из черных металлов. Касательно объемов товарооборота, то он за последние 10 лет составил 1 млрд долларов.

Ксения Давыдова