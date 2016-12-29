Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

В результате инфаркта скончался автор песни «Мужчина и женщина»

29 декабря 2016, 12:53

Умер автор песни «Мужчина и женщина» Пьер Бару


Французский актер и композитор Пьер Бару скончался в парижской больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Астуко Усиода, передает Lenta.ru.

Смерть наступила в результате инфаркта.

Известность Бару принесла песня «Мужчина и женщина», которую он написал для одноименного фильма режиссера Клода Лелуша. Композитор также снялся в этой ленте. Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар».

Бару также сыграл в фильмах Лелуша «Смелость любить», «Девушка и ружья», «Бывают дни… Бывают ночи» и «Великие мгновения». Он стал соавтором песен La Bicyclette и Pluie, которые исполнял французский шансонье и актер Ив Монтан.




Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код