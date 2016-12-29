В результате инфаркта скончался автор песни «Мужчина и женщина»
29 декабря 2016, 12:53
Умер автор песни «Мужчина и женщина» Пьер Бару
Французский актер и композитор Пьер Бару скончался в парижской больнице в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Астуко Усиода, передает Lenta.ru.
Смерть наступила в результате инфаркта.
Известность Бару принесла песня «Мужчина и женщина», которую он написал для одноименного фильма режиссера Клода Лелуша. Композитор также снялся в этой ленте. Картина получила Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и две премии «Оскар».
Бару также сыграл в фильмах Лелуша «Смелость любить», «Девушка и ружья», «Бывают дни… Бывают ночи» и «Великие мгновения». Он стал соавтором песен La Bicyclette и Pluie, которые исполнял французский шансонье и актер Ив Монтан.
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