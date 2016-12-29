В Атырау вынесли приговор 9 полицейским

В Атырау завершился судебный процесс по резонансному уголовному делу в отношении 9 полицейских управления внутренних дел города, обвиняемых сразу по нескольким статьям УК РК, сообщает МИА «Казинформ».

На скамью подсудимых попали 4 оперуполномоченных отдела криминальной полиции, три дознавателя и следователь.

Еще один подозреваемый - Манарбек Утеуов - бывший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УВД, ранее уже осужденный к 22 годам лишения свободы за убийство гражданина Узбекистана.

Утеуова и других подсудимых обвиняли в превышении власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды и преимущества для себя, других лиц или организаций.

А также в нанесении вреда другим лицам или организациям, совершенном с применением насилия или угрозой его применения, получении взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору, служебном подлоге, совершенном должностным лицом, нарушении неприкосновенности жилища с использованием своего служебного положения.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области, изучив обстоятельства дела, и приняв во внимание, что подсудимые Александр Ким, Али Кабдешев, Аслан Хайруллин и Азидулла Баянов пошли на процессуальное соглашение с прокурором, признав частично свою вину, огласил приговор.

Хайруллин и Ким признаны виновными по ч. 4 ст. 416 («Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства») и ч. 2 ст. 412 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с его обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления») УК РК и приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Баянов признан виновным по ч. 2 ст. 369 («Служебный подлог, совершенный должностным лицом») и ч. 4 ст. 362 («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия») УК РК и приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кабдешев признан виновным по ч. 3 ст. 190 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»), ч. 3 ст. 149 («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с использованием служебного положения») УК РК и ч. 4 ст. 308 УК приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Утеуов, ранее осужденный на 22 года, приговорен к 5 годам в колонии строгого режима.

Азамат Достанов и Ильяс Стамгалиев признаны виновными по ч. 2 ст. 362 («Превышение власти должностным лицом») и ч. 2 ст. 369 («Служебный подлог, совершенный должностным лицом») УК РК и приговорены к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ернар Нижибаев и Нуржан Оразгалиев признаны виновными по ч. 4 ст. 416 («Фальсификация доказательств в ходе уголовного судопроизводства») и ч. 1 ст. 412 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») УК РК и также получили 3 годам лишения свободы в колонии общего режима», сообщили в пресс-службе областного суда.