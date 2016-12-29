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Новости за сегодня

Назначен глава «Қазақстан Ғарыш Сапары»

 

По согласованию с правительством Республики Казахстан президентом АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» назначен Ергазы Нургалиев, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Нургалиев Ергазы Мейргалиевич родился 4 июня 1954 года в Восточно-Казахстанской области. В 1977 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Архитектура», в 2001 году завершил обучение в Московском международном эколого-политологическом университете по специальности «Юриспруденция». В 1977 году был направлен на космодром «Байконур» для прохождения срочной службы в звании лейтенанта строительных войск. В 1989 году был назначен первым заместителем председателя Исполнительного комитета Ленинского городского Совета народных депутатов.

В структуре созданной впервые администрации города Ленинска с 1992 по 1995 год занимал должности главного архитектора города, заместителя главы администрации города Ленинска, председателя городского территориального комитета по государственному имуществу. В условиях аренды космического комплекса «Байконур» в 1995 году Нургалиев распоряжением президента РК был назначен специальным представителем президента РК на космодроме «Байконур», в данной должности проработал до 2004 года.

С 2007 по 2014 год занимал должность ответственного секретаря Национального космического агентства Республики Казахстан. В связи с реорганизацией Национального космического агентства РК с августа 2014 по октябрь 2016 года работал заместителем председателя Аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию РК, с ноября 2016 года занимал аналогичную должность в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Ветеран космодрома «Байконур», за вклад в развитие космического комплекса Нургалиев в 2011 году был удостоен званий «Почетный гражданин Байконура», «Заслуженный строитель космодрома «Байконур». Награжден орденом «Достық» II степени и орденом «Парасат». Имеет юбилейные медали и ведомственные награды.

 

29 декабря 2016, 13:18
Источник, интернет-ресурс: Аэрокосмического комитета МИР РК

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