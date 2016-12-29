Техническое и профессиональное среднее образование

Колледжи развивают ТиПО - ключ к социально-экономической интеграции молодежи. Каждый педагог сфокусирован на обучении в среднем 13 студентов (для сравнения, в 2011 на каждого преподавателя приходилось 17 учащихся).

По итогам 2015/16 учебного года в стране действовало 780 колледжей, в которых обучалось 499 тысяч студентов.

Количество учреждений технического и профессионального среднего образования (ТиПО) за год увеличилось на 1,6%.

Количество студентов, напротив, снизилось (минус 5,6%), что связано с демографическими показателями. Так, число молодых людей 15-18 лет (ориентировочный возраст обучения в колледжах при поступлении после 9 класса) сократилось к 2015 году на 4,4%, до 909,9 тыс. человек. Число молодых людей 19-24 лет (возраст, подходящий при поступлении в колледж после 11 класса) также сократилось - на 4%, до 1,75 млн чел.

Согласно принятой весной текущего года Государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019, систему технического и профессионального образования ждет фаза активной модернизации.

Перед колледжами стоит ряд проблем. Так, охват ТиПО в Казахстане значительно ниже показателей развитых стран (в 2015 году доля молодежи типичного возраста 14-24 года в ТиПО составила лишь 16,1%). Только 22% населения страны считает ТиПО престижным (в странах ЕС позитивный имидж получение рабочей профессии имеет для 71% населения). Расходы на ТиПО в Казахстане в 2,5-3 раза ниже показателей развитых стран мира. Кроме того, по итогам опроса ОЭСР 70% компаний Казахстана считают низкий уровень подготовки кадров серьезным препятствием для развития бизнеса. Рабочие кадры страны не владеют навыками компьютерного проектирования, работы со сложными сварочными конструкциями, техническим английским языком. Ежегодно привлекается 30 тысяч иностранных работников, из них 24,9 тысяч (83 %) - для промышленности.

С учетом вызовов времени, Программа предусматривает:

- обновление содержания ТиПО с учетом запросов индустриально-инновационного развития страны;

- повышение престижа системы ТиПО;

- обеспечение доступности ТиПО и качества подготовки кадров;

- усовершенствование менеджмента и мониторинга развития ТиПО;

- обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров.

Показательно, что при сокращении числа учащихся, педсостав колледжей, напротив, увеличился. Так, по итогам 2015/16 учебного года численность педработников ТиПо выросла на 0,3%, до 37,5 тысячи человек.

На каждого педагога приходилось 13 студентов, это более благоприятный для качества обучения показатель, чем годом ранее (14 человек), и значительно лучший, чем в 2011 году (когда на каждого преподавателя приходилось 17 учащихся).

По данным МОН РК, в рамках Проекта «Модернизация технического и профессионального образования», реализуемого за счет займа Всемирного банка, в 2015 году разработано 147 модульных образовательных программ.

В целях обеспечения доступности ТиПО, в рамках поручения Главы государства по внедрению гарантированной первой рабочей профессии, внесены дополнения в Закон «Об образовании», в части гарантированного получения гражданами бесплатного технического и профессионального образования с присвоением выпускникам уровня рабочей квалификации.

Законодательно закреплены понятие «дуальное обучение». В настоящее время дуальное обучение внедряется в 348 колледжах с участием 1715 предприятий, с охватом более 22 тысяч студентов по 10 наиболее приоритетным отраслям. Основными партнерами колледжей стали Усть-Каменогорский арматурный завод, Конденсаторный завод, «Арселор Митталл» Темиртау, Корпорация Казахмыс», Павлодарский машиностроительный завод и др.

В 2015 году из 156,4 тыс. студентов, обучающихся по госзаказу, обеспеченны местами для прохождения практики на базе предприятий 132,9 тыс. человек (85%). Оснащены 40,7% мастерских и лабораторий колледжей.

Только за III квартал 2016 года в сфере ТиПО казахстанцам оказали услуги на 32,9 млрд тг - это на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Для сравнения, итоговые показатели 2015 года, напротив, уступали 2014 на 2,1%.

Наибольший объем услуг пришелся на Алматы (4,2 млрд тг, +16,7% за год), густонаселенную ЮКО (3,9 млрд тг, +33,1% за год), и промышленную Карагандинскую область (2,9 млрд тг, -5,2% за год).