Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Коллега высказался о новом назначении экс-главы МИД Идрисова

29 декабря 2016, 13:42

"Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать".


О назначении экс-главы МИД Ерлана Идрисова на новую должность высказался заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах Сената Василенко отметил, что Идрисов кадровый дипломат, он отдал всю жизнь дипломатической работе, людей с таким потенциалом не так много в нашей стране.



"Я уверен, что глава государства по достоинству оценит его вклад в дипломатическую службу. О новой должности будет объявлено, когда будет принято решение. Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать. И в скором времени вы узнаете о новом назначении", - сказал он.

По его словам, о назначении Идрисова объявит Акорда, когда решение будет принято. Он отметил, что на данный момент есть вакантное место в ООН.

Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев освободил Ерлана Идрисова от должности министра иностранных дел. Новым главой министерства стал Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович.

Фото ortcom.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код