Коллега высказался о новом назначении экс-главы МИД Идрисова
29 декабря 2016, 13:42
"Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать".
О назначении экс-главы МИД Ерлана Идрисова на новую должность высказался заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах Сената Василенко отметил, что Идрисов кадровый дипломат, он отдал всю жизнь дипломатической работе, людей с таким потенциалом не так много в нашей стране.
"Я уверен, что глава государства по достоинству оценит его вклад в дипломатическую службу. О новой должности будет объявлено, когда будет принято решение. Предположения конечно есть, но я не могу о них сказать. И в скором времени вы узнаете о новом назначении", - сказал он.
По его словам, о назначении Идрисова объявит Акорда, когда решение будет принято. Он отметил, что на данный момент есть вакантное место в ООН.
Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев освободил Ерлана Идрисова от должности министра иностранных дел. Новым главой министерства стал Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович.
Фото ortcom.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836941-fe03f715ce162492e71134d8c337cf00
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com