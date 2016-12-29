В Актобе открыт центр экстракорпорального оплодотворения
29 декабря 2016, 13:45
Открытие важного для региона объекта приурочено к 25-летию Независимости РК.
Первый в регионе ЭКО центр был открыт сегодня в Актобе. В запуске консультативно-диагностического отделения областного перинатального центра принял участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.
Открытие важного для региона объекта приурочено к 25-летию Независимости РК. На эти цели из областного бюджета было выделено 420 млн тенге. Уникальный центр оснащен самым современным оборудованием, соответствует всем международным требованиям и стандартам, а узкие специалисты: репродуктолог, эмбриолог, уролог-андролог были обучены в Институте репродуктивной медицины, а также в специализированных клиниках ближнего и дальнего зарубежья.
- Сегодня в Казахстане по поручению Главы государства создаются все условия, используются самые новейшие технологии и инновации, для того, чтобы помочь женщинам испытать счастье материнства. В нашей области на учете по бесплодию состоят более 2000 семейных пар. Из них около 600 пар нуждаются в процедуре экстракорпорального оплодотворения. В центре будут работать самые лучшие специалисты, которые должны вкладывать частичку своей души в это дело. В ближайшие несколько лет Актобе должен стать центром Западного Казахстана по оказанию медицинских услуг, - сказал аким области, поручив составить план круглогодичной эксплуатации центра.
Бердыбек Сапарбаев осмотрел новый объект, ознакомился с его возможностями.
-Здесь имеется оборудование, необходимое для предупреждения пороков развития, которые могут привести к инвалидности новорожденного. После строительства перинатального центра будет налажена электронная база и каждая женщина будет взята на учет, - отметил глава региона.
Специалисты в свою очередь поблагодарили акима области за содействие в реализации важного проекта.
В 2017 году запланировано проведение процедур ЭКО для 50 семейных пар за счет местного бюджета.
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