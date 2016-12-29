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В Австралии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

29 декабря 2016, 14:17

Общий вес изъятой партии составляется 1,1 тонны.


Власти Австралии заявили об изъятии самой крупной в истории страны партии кокаина — она оценивается в 260 миллионов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным полиции 600 килограммов кокаина были перехвачены французскими ВМС у берегов Таити, 500 килограммов кокаина были изъяты в Сиднее во время рождественских праздников, еще 32 килограмма героина были обнаружены на Фиджи. Все эти наркотики направлялись в Австралию.

"Общий вес изъятой партии составляется 1,1 тонны, что делает эту партию кокаина самой крупной в истории правоохранительных органов Австралии", — заявил помощник комиссара австралийской федеральной полиции Крис Шихан.

В результате проведенных рейдов также были задержаны 15 человек: 14 австралийцев и один гражданин Новой Зеландии. Им предъявлено обвинение во ввозе в страну наркотиков.

Как сообщает агентство, расследование по этому вопросу началось более двух лет назад после поступившей в следственные органы наводки. "В настоящее время мы проводим расследования, в основном в Южной Америке и других частях света, чтобы выяснить, с кем они сотрудничали с целью провоза этих наркотиков в Австралию", — заявил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Марк Дженкинс.

Фото © AP Photo/ Rick Rycroft

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