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Видео с горящей скважиной в Жанаозене появилось в Сети

29 декабря 2016, 14:17

Пострадавших нет.


Видео с пожара в Жанаозене сняли очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 6 километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель. Пострадавших нет.


Видео: ZTB.kz

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