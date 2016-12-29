Видео с горящей скважиной в Жанаозене появилось в Сети
29 декабря 2016, 14:17
Пострадавших нет.
Видео с пожара в Жанаозене сняли очевидцы, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что 6 километрах в северном направлении от Жанаозена 28 декабря произошло возгорание нефтяных продуктов рядом со скважиной на территории предприятия НГДУ-3.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Причину пожара и ущерб установит дежурный дознаватель. Пострадавших нет.
Видео: ZTB.kz
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