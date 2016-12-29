Крупнейший кризисный центр для женщин и детей открыт в Актобе в рамках ГЧП

Данный кризисный центр самый крупный в Казахстане и может одновременно принять до 200 человек.

Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства ТОО «Ак-Руно». На эти цели председателем попечительского Совета, меценатом Мамырбаевым Аскарбеком было выделено почти 300 млн тенге. Строительство трехэтажного здания, площадью 2980 кв. м. было завершено в октябре 2016 г.





- К сожалению, в жизни у женщин нередко возникают различные сложные ситуации, мы со своей стороны должны помочь их преодолеть. В настоящее время в Казахстане действует порядка 17 подобных центров, но, к сожалению, в Актобе такого не было. Мы решили данный вопрос посредством ГЧП.









Данный кризисный центр самый крупный в Казахстане и может одновременно принять до 200 человек. На реализацию проекта компания направила порядка 300 млн тенге, - сказал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, поблагодарив руководство ТОО за помощь в решении важной проблемы.





В центре будет действовать отделение социально-психологической реабилитации с персоналом в 60 человек, в их числе психологи, юристы, социологи, инструкторы по труду. В стационаре-приюте женщины смогут проживать в течение 1-6 месяцев до тех пор, пока не решат все свои проблемы.









Временный приют здесь смогут получить женщины, подвергшиеся психо-физическому насилию, потерявшие родных и близких, инвалиды, матери-одиночки м несовершеннолетними детьми, семьи погорельцев, выпускницы детских домов и школ-интернатов, девочки подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и др.









Услуги кризисного центра будут направлены не только на обеспечение временным, комфортабельным жильем, нуждающимся в физической и эмоциональной безопасности, формирование родительской эффективности, повышение самооценки, самосознание и самоуважение, восстановление чувства собственного достоинства, коррекцию психо-эмоциональной сферы, а также формирование знаний и умений для независимой и самостоятельной жизни.



