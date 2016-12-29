Кабананга попал в окончательную заявку сборной ДР Конго на Кубок африканских наций

29 декабря 2016, 14:34

Главный турнир черного континента пройдет в период с 14 января по 8 февраля 2017 года в Габоне.


Форвард «Астаны» Джуниор Кабананга попал в окончательный список игроков сборной Демократической Республики Конго для участия в Кубке африканских наций, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Главный турнир черного континента пройдет в период с 14 января по 8 февраля 2017 года в Габоне.

За место в составе игрок столичной команды будет конкурировать с другими нападающими сборной: Беником Афобе («Борнмут», Англия), Седриком Бакамбу («Вильяреал», Испания), Дьемерси Мбокани («Халл сити», Англия).

В этом сезоне КПЛ Кабананга принял участие в 12 матчах, в которых забил 5 голов, также на счету конголезца победный мяч в финале Кубка Казахстана.



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