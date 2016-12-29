Законопроект о пастбищах одобрил Сенат

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении проект закона РК «О пастбищах» и сопутствующий «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ», передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства поставил задачу по развитию животноводства, но для этого нужны пастбища. Действительно, 187 млн га пастбищных угодий, являющиеся природным богатством, в животноводстве не возобновляются. Это самый главный вопрос, волнующий сельских жителей, составляющих более 45% всего населения страны», - сказал депутат Мажилиса Жексенбай Дуйсебаев, представляя документ в Сенате.

Он проинформировал, что на данный момент доля пастбищных земель составляет 70% земельных ресурсов сельского хозяйства.

«Фактически только 43% или 80 млн га приходится на долю действующих пастбищ, их них 27% истощены, то есть подвергнуты деградации и этот объем увеличивается с каждым годом. Если рассчитать на поголовье имеющего скота, то в среднем не превышает 2-3 га, в некоторых регионах меньше, а по нормам должно быть не меньше 5 га. Возникает вопрос, имея такую обширную территорию, почему не хватает пастбищ», - указал мажилисмен.

Он подчеркнул, что основной причиной возникновения такой ситуации является отсутствие законодательного регулирования общественных отношений в сфере использования пастбищ. В соседних странах, таких как Россия, Монголия есть отдельный закон о пастбищах, а в Казахстане - нет. По его мнению, ситуацию на огромной территории пастбищных земель необходимо пересмотреть коренным образом.

Как перечислил Ж. Дуйсебаев, необходимо, во-первых, разгрузить площадь пастбищ вокруг населенных пунктов согласно допустимой норме нагрузки. Во-вторых, снять существующие барьеры между собственниками земель и пастбищепользователями. В-третьих, дать полномочия на законодательном уровне местным исполнительным и представительным органам, органам местного самоуправления для регулирования по рациональному использованию пастбищ.

По его словам, предлагаемые законопроекты дают возможность своевременно регулировать, планировать и управлять огромными территориями пастбищных угодий.

«В законопроектах предусматривается ряд правовых норм, прежде всего, предусмотрена компетенция Правительства по определению уполномоченного органа по управлению использования пастбищ», - сообщил депутат.

«Кроме того, определена компетенция местного исполнительного органа, района и акимов города, районного значения, поселка, села, сельского округа, а также вопросы, отнесенные к ведению органов местного самоуправления. Заложены нормы по объединению пастбищ пользователей по их правам и обязанностям. Определен порядок представления и использования отгонных пастбищ. Предусмотрена норма по управлению пастбищами и их использованию», - добавил Ж. Дуйсебаев.

Также на пленарном заседании сенаторы одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ». Данным документом приводятся в соответствие нормы законопроекта с законодательством, им вносятся дополнения и изменения в три кодекса: Земельный, Лесной, Водный кодексы РК, а также в два закона: об особо охраняемых природных территориях, о ветеринарии, о местном государственном управлении и самоуправлении, где установлено, что земли, находящиеся в составе земель лесного, водного фонда, особо охраняемых природных территорий предоставляются гражданам, как для содержания частного подворья, так и для ведения крестьянского и сельского хозяйства на основании рекомендации органов местного самоуправления.

Ксения Давыдова