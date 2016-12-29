В соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», а также с подпунктом 258) пункта 17 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, утверждена Методика составления счета переоценки.

В частности, счет переоценки (далее - Счет) отражает холдинговые прибыли или убытки, поступающие за отчетный период собственникам нефинансовых активов и финансовых активов и обязательств.

Холдинговая прибыль и убытки влияют на нефинансовые и финансовые активы. Существуют три типа холдинговой прибыли:

1) номинальная холдинговая прибыль;

2) нейтральная холдинговая прибыль;

3) реальная холдинговая прибыль.

Каждый из этих трех типов холдинговых прибылей или убытков подразделяется по основным группам активов и обязательств. Обязательства относятся только к финансовым активам.

В начале Счета регистрируются номинальные холдинговые прибыли и убытки, которые отражают полную величину изменения в различных активах и обязательствах вследствие изменений цен этих активов и обязательств с начала отчетного периода или за период между временем поступления актива в запасы и временем выбытия его из запасов.

Номинальные холдинговые прибыли и убытки в отношении активов регистрируются на левой стороне Счета, а номинальные холдинговые прибыли и убытки в отношении обязательств регистрируются на правой стороне счета. Положительная величина переоценки обязательств эквивалентна номинальной величине холдингового убытка, а отрицательная величина переоценки обязательств эквивалентна номинальной холдинговой прибыли.

Балансирующей статьей Счета является изменение чистой стоимости капитала вследствие полученных номинальных холдинговых прибылей и убытков.

Номинальные холдинговые прибыли и убытки подразделяются на два компонента:

Первый компонент показывает величину переоценки, которая возникает при изменении цены активов пропорционально изменению общего уровня цен. Величина получается путем применения за тот же период времени индекса цен к начальной стоимости всех активов или обязательств. Результатом операции являются нейтральные холдинговые прибыли и убытки, все активы и обязательства переоцениваются с условием точной сохранности их покупательной способности.

Второй компонент показывает разницу между номинальными холдинговыми прибылями и убытками и нейтральными холдинговыми прибылями и убытками. Разница называется реальными холдинговыми прибылями и убытками. Когда номинальные холдинговые прибыли и убытки больше, чем нейтральные холдинговые прибыли и убытки, возникают реальные холдинговые прибыли, отражающие увеличение в среднем фактических цен активов в большей мере (или уменьшение в меньшей мере), чем общий уровень цен. Уменьшение относительных цен активов является результатом реальных холдинговых убытков. Изменение чистой стоимости капитала вследствие номинальных холдинговых прибылей и убытков подразделяется на изменение вследствие нейтральных холдинговых прибылей и убытков и изменение вследствие реальных холдинговых прибылей и убытков

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.