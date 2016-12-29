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Новости за сегодня

Изменения в Единой бюджетной классификации РК

Приказом Министра финансов РК от 5 декабря 2016 года № 632 внесены изменения и дополнения в Единую бюджетную классификацию РК.

В частности, классификация поступлений бюджета в категории 2 «Неналоговые поступления» дополнена двумя КБК:

КБК 204168 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора»;

КБК 204169 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора».

В категории 6 «Поступления от продажи финансовых активов государства» исключены:

КБК 601101 «Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в республиканской собственности» и

КБК 601104 «Поступления от продажи республиканских государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении республиканских государственных предприятий».

А также данная категория дополнена КБК 601106 «Поступления от продажи финансовых активов, находящихся в республиканской собственности».

Кроме того, функциональная классификация расходов бюджета изложена в новой редакции.

Внесенные изменения и дополнения вводятся в действие с 1 января 2017 года.


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