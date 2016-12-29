Изменения в Единой бюджетной классификации РК
Приказом Министра финансов РК от 5 декабря 2016 года № 632 внесены изменения и дополнения в Единую бюджетную классификацию РК.
В частности, классификация поступлений бюджета в категории 2 «Неналоговые поступления» дополнена двумя КБК:
КБК 204168 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора»;
КБК 204169 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, его территориальными органами финансируемые из республиканского бюджета, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора».
В категории 6 «Поступления от продажи финансовых активов государства» исключены:
КБК 601101 «Поступления от продажи доли участия, ценных бумаг юридических лиц, находящихся в республиканской собственности» и
КБК 601104 «Поступления от продажи республиканских государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении республиканских государственных предприятий».
А также данная категория дополнена КБК 601106 «Поступления от продажи финансовых активов, находящихся в республиканской собственности».
Кроме того, функциональная классификация расходов бюджета изложена в новой редакции.
Внесенные изменения и дополнения вводятся в действие с 1 января 2017 года.
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