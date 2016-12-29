Новогодние подарки вручили воспитанникам Дома ребенка в ВКО
29 декабря 2016, 15:29
Для гостей праздника была проведена экскурсия по Дому ребенка, где они познакомились с бытом воспитанников.
Свои таланты на утреннике «Новогодний теремок» показали маленькие воспитанники специализированного Дома ребенка. Гости мероприятия наградили артистов не только бурными аплодисментами, но и многочисленными подарками от сладких кульков и одежды до сертификата на 1 млн тенге для приобретения логопедического оборудования.
Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым годом 78 детей до 4 лет из специализированного Дома ребенка в Усть-Каменогорске. Многие из них поступили из перинатального центра, родители некоторых лишены прав. Также есть группы детей, которые являются инвалидами с детства.
Свои многочисленные таланты и умения малыши, не стесняясь зрителей, проявили во время новогодней постановки «Теремок». Главные роли в ней исполнили самые активные и любознательные воспитанники. В образе мышки, зайчика, лисички, бусинки и символа 2017 года Петушка они показали свою сплоченность, дружбу и жизнерадостность.
-Это особенный праздник, которого ждут дети и взрослые. Пусть в этом году каждый из наших ребят обретет семью, будет с родителями. Благодарю спонсоров, которые всегда нас поддерживают, - отметила директор Дома ребенка Гульнара Даниярова.
Также, чтобы поздравить с этим важным праздником детей, приехали спонсоры-друзья, желанные гости для Дома ребенка. В честь нового года они подарили ребятам не только сладкие кульки, но и одежду, обувь, игрушки. Одним из самых ценных подарков стал сертификат на 1 млн тенге от Центра микрохирургии глаза «Прозрение».
Для гостей праздника была проведена экскурсия по Дому ребенка, где они познакомились с бытом воспитанников.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836958-78f9a29c8c1189f8582ce3e428619098
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com