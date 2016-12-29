Фигурант дела о взятках в акимате Костаная попал под амнистию

Такое решение принято в ходе рассмотрения жалоб и ходатайств осужденных и их представителей.

Фигурант громкого дела о коррупции в акимате Костаная, предприниматель Гагик Овнанян получил право на амнистию , передает , передает МИА «Казинформ»





Такое решение принято в ходе рассмотрения жалоб и ходатайств осужденных и их представителей, а также протеста надзорного органа в кассационной коллегии Верховного суда РК. Прокуратура пыталась оспорить мягкость наказания Овнаняну, но ее протест был оставлен без удовлетворения. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Михаила Щура, защищающего интересы Овнаняна, и переквалифицировал его деяния как взяткодателя со ст. 367, ч.4 на ст. 367, ч.3 УК РК





Из формулировки о даче взятки был убран признак неоднократности, благодаря чему Овнанян получил право на амнистию. Наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3 года и 6 месяцев было оставлено прежним, однако неотбытая часть наказания теперь сокращена до 1 года 6 месяцев.





Напомним, по делу о масштабных взятках в акимате Костаная были приговорены к различным срокам лишения свободы аким города Ахмедбек Ахметжанов, два его заместителя Максут Калиев и Фрунзик Аракелян, предприниматели Леонид Васильев, Сергей Биктибаев и Гагик Овнанян.





Овнанян стал вторым человеком из этого списка, получившим право на применение амнистии. Ранее этого же добился бывший чиновник Аракелян. Напомним, приговором суда №2 Костаная от 7 апреля этого года бывший заместитель акима города Аракелян осужден по ст.366 ч.3 п.2 УК РК (получение взятки), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 10 июня приговор в отношении Аракеляна изменен. С применением ст.55 ч. 4 УК РК назначенное ему наказание в виде 7 лет лишения свободы было снижено до 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Согласно Закону Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан» от 13 декабря 2016 года неотбытая часть срока наказания по приговору суда сокращена на 6 месяцев 15 дней.



