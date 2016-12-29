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Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном

29 декабря 2016, 15:37

Военное ведомство Азербайджана не располагает сведениями об этом боестолкновении.


Боестолкновение произошло на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном, сообщает Министерство обороны Армении, передает ТАСС.

"29 декабря, рано утром, на участке государственной границы Армении к юго-востоку от села Чинари области Тавуш азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию республики", - говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что в результате боестолкновения обе стороны понесли потери.

Позиция Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.

"Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - сказал Даргяхлы.

Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева
Фото © Karo Sahakyan/PAN Photo via AP, архив

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