Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном
29 декабря 2016, 15:37
Военное ведомство Азербайджана не располагает сведениями об этом боестолкновении.
Боестолкновение произошло на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном, сообщает Министерство обороны Армении, передает ТАСС.
"29 декабря, рано утром, на участке государственной границы Армении к юго-востоку от села Чинари области Тавуш азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию республики", - говорится в заявлении военного ведомства.
Отмечается, что в результате боестолкновения обе стороны понесли потери.
Позиция Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.
"Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - сказал Даргяхлы.
Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева
Фото © Karo Sahakyan/PAN Photo via AP, архив
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