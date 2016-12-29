Минобороны Армении сообщило о боестолкновении на границе с Азербайджаном

Боестолкновение произошло на северо-восточной границе Армении с Азербайджаном, сообщает Министерство обороны Армении,

"29 декабря, рано утром, на участке государственной границы Армении к юго-востоку от села Чинари области Тавуш азербайджанские войска предприняли попытку диверсионного проникновения на территорию республики", - говорится в заявлении военного ведомства.

Отмечается, что в результате боестолкновения обе стороны понесли потери.

Позиция Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана не располагает сведениями о боестолкновении, якобы происходящем на границе с Арменией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы.





"Какой-либо официальной информации о боестолкновениях на границе нет. Если она появится, минобороны распространит сообщение по официальным каналам", - сказал Даргяхлы.





Тигран Лилоян, Севиндж Абдуллаева