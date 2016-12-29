Подозреваемая по делу об отравлениях в Иркутске госпитализирована
29 декабря 2016, 15:43
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отстранении замминистра имущественных отношений области от занимаемой должности перенесено 30 декабря.
Свердловский районный суд Иркутска отложил в четверг на 30 декабря рассмотрение ходатайства следствия об отстранении от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой, в отношении которой возбуждено дело о халатности после массовых отравлений в городе, передает ТАСС.
"Нефедова госпитализирована. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об отстранении ее от занимаемой должности перенесено на завтра", - сказал журналистам зампред суда по уголовным делам Иркутска Владимир Гилюк.
Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что Нефедова 28 декабря была доставлена с рабочего места в одну из больниц города с гипертоническим кризом.
Нефедова подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ "Халатность". На нее возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы. Следствие считает, что она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении земельного участка от размещения павильона, в котором продавали средство "Боярышник", жертвами отравления которым, по последним данным стали 76 человек.
По делу о гибели людей в Иркутске после употребления "Боярышника" задержаны 22 человека.
Фото © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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