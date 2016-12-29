Скандал на проекте «Голос Казахстана»
29 декабря 2016, 15:44
Внезапное исчезновение одного из участников вызвало бурю негодования среди зрителей.
Проект покинул Нурболат Базарбаев, запомнившийся зрителям как один из самых харизматичных участников. Причем это было не решение телезрителей, и даже не выбор жюри… Ведущий шоу Чингиз Капин прокомментировал причину ухода Нурболата очень кратко: «За нарушение дисциплины».
Как удалось узнать порталу Zakon.kz Нурболат Базарбаев, участвуя в музыкальном шоу «Голос Казахстана», параллельно прошел кастинг на вокальный конкурс в одной из стран ближнего зарубежья. И не смотря на то, что это противоречит условиям контракта, организаторы казахстанского проекта с пониманием отнеслись к творческим поискам талантливого исполнителя. Однако Нурболат перестал посещать репетиции.
«Любой крупный телевизионный проект - это месяцы подготовки. Но Голос требует еще больше усилий, чем любое другое шоу, потому что участники здесь поют исключительно в сопровождении живого оркестра. То есть, сто человек на первом этапе должны отрепетировать свою песню с музыкантами несколько раз, потом репетиции 32 новых песен каждую неделю - совершенно нереальный объем!
Этот механизм работает как часы, за процессом стоят десятки людей. Нурболат их подвел, и поэтому был исключен из конкурса», - рассказала главный редактор проекта Наталья Слудская.
Каждую неделю проект покидают сразу несколько человек, кому удастся дойти до конца, завоевав не только симпатии казахстанцев, но и получив главный приз конкурса – 7 миллионов тенге – решать теперь только вам! Смотрите прямой эфир финального концерта уже завтра в пятницу 30 декабря в 20.30 на Первом канале «Евразия».
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