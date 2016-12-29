Трамп может отменить последние санкции Обамы против РФ
29 декабря 2016, 15:46
Москва не исключает отмены последних санкций США при президентстве Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.
Андрей Крутских: «Это агония правящей элиты. Личная ненависть президента США зашкаливает. Все это бездоказательно и является попыткой затормозить возможное сотрудничество», передает телеканал НТВ.
По мнению дипломата, «в условиях, когда маячит отмена, по словам Трампа, 70% всех принятых решений (администрацией Обамы. — Прим. ред.), нельзя исключать, что и последние в условиях агонии введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%».
Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что сегодня Барак Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за кибератак, якобы совершенных «русскими хакерами».
Сам Дональд Трамп ранее называл выводы ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы «смехотворными». При этом в ответ на призыв к санкциям против РФ Трамп посоветовал американцам «заняться своими жизнями». По его словам, компьютерная эпоха привела человечество «туда, где никто толком не знает, что происходит».
Фото с сайта BBC.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836965-701de45d77d37a3d40d37e14f9b14367
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com