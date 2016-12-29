Трамп может отменить последние санкции Обамы против РФ

По мнению дипломата, «в условиях, когда маячит отмена, по словам Трампа, 70% всех принятых решений (администрацией Обамы. — Прим. ред.), нельзя исключать, что и последние в условиях агонии введенные санкции, мешающие нашему сотрудничеству, вполне могут войти в эти 70%».

Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на чиновников из администрации, что сегодня Барак Обама планирует объявить о новых санкциях против России из-за кибератак, якобы совершенных «русскими хакерами».





Сам Дональд Трамп ранее называл выводы ЦРУ о вмешательстве России в американские выборы «смехотворными». При этом в ответ на призыв к санкциям против РФ Трамп посоветовал американцам «заняться своими жизнями». По его словам, компьютерная эпоха привела человечество «туда, где никто толком не знает, что происходит».