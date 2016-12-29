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Президент Филиппин пообещал сбрасывать взяточников с вертолета

29 декабря 2016, 15:49

Филиппинский лидер Родриго Дутерте пригрозил собственоручно сбрасывать с вертолета коррумпированных чиновников. По словам Дутерте, он так уже делал.


Глава Филиппин рассказал, что однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. Взяточников, по словам президента, ожидает такая же участь, передает агентство Reuters.

Родриго Дутерте: «Если вы коррумпированы, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это снова?» .

Также президент рассказал, что на прошлой неделе в ходе операции по борьбе с наркоторговлей были арестованы шесть человек. По словам Дутерте, им повезло, что его в то время не было в Маниле, иначе он собственноручно бы их расстрелял. Ранее филиппинский лидер признался, что лично убивал преступников, когда был мэром города Давао.

Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте прославился своей жестокой борьбой с наркоторговцами и наркоманами. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе следствия. Сообщалось, в частности, что люди масках врываются в дома и убивают тех, кто подозревается в торговле или употреблении наркотиков.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы филиппинского лидера.

Фото с сайта DonPress.com

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