Президент Филиппин пообещал сбрасывать взяточников с вертолета

Глава Филиппин рассказал, что однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, подозреваемого в изнасиловании и убийстве. Взяточников, по словам президента, ожидает такая же участь, передает агентство передает агентство Reuters





Родриго Дутерте: «Если вы коррумпированы, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это снова?» .





Также президент рассказал, что на прошлой неделе в ходе операции по борьбе с наркоторговлей были арестованы шесть человек. По словам Дутерте, им повезло, что его в то время не было в Маниле, иначе он собственноручно бы их расстрелял. Ранее филиппинский лидер признался, что лично убивал преступников, когда был мэром города Давао.





Избранный в мае президент Филиппин Родриго Дутерте прославился своей жестокой борьбой с наркоторговцами и наркоманами. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе следствия. Сообщалось, в частности, что люди масках врываются в дома и убивают тех, кто подозревается в торговле или употреблении наркотиков.

Мировая общественность неоднократно осуждала методы филиппинского лидера.



