Усть-Каменогорск успешно завершает 2016 год
29 декабря 2016, 15:57
В сельскохозяйственной отрасли темп роста объема валовой продукции составил не менее 103% к соответствующему периоду 2015 года. За счет роста производства мяса не менее 13%, молока – 8%.
В Усть-Каменогорске подводят итоги социально-экономического развития города за 2016 год. Большую часть показателей удалось достигнуть.
Прежде всего, постепенный рост производства в промышленности позволил городу выйти не ниже 100 процентной планки за счет металлургии и машиностроения.
В рамках Карты индустриализации по городу реализуется 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 127,2 млрд тенге. Три проекта (ТОО «KazWoodGroup», ТОО «ТАГ-ТИН» и ТОО «Вертекс-Восток») будут реализованы уже до конца текущего года с вложением инвестиций в объеме 1,6 млрд тенге и созданием 115 новых рабочих мест.
В сельскохозяйственной отрасли темп роста объема валовой продукции составил не менее 103% к соответствующему периоду 2015 года. За счет роста производства мяса не менее 13%, молока – 8%.
В строительной отрасли за счет всех источников финансирования ввод жилья равен 178,9 тысяч кв. метров с ростом на 27%.
Увеличивается объем розничной торговли, по итогам года Усть-Каменогорск выйдет не ниже 102,5 процентной планки.
Количество активных предприятий в сфере малого бизнеса не ниже прошлогоднего уровня - 3085 единиц. В рамках Программы «Дорожная Карта бизнеса 2020» по субсидированию процентной ставки рассмотрено 46 заявок предпринимателей на общую сумму 7,1 млрд. тенге с созданием 185 рабочих мест.
Кроме этого, обеспечен темп роста поступлений в бюджеты всех уровней: в государственный - не менее 157%; в местный - не менее 107%.
Фото: damir.kz
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