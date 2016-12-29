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Усть-Каменогорск успешно завершает 2016 год

29 декабря 2016, 15:57

В сельскохозяйственной отрасли темп роста объема валовой продукции составил не менее 103% к соответствующему периоду 2015 года. За счет роста производства мяса не менее 13%, молока – 8%.


В Усть-Каменогорске подводят итоги социально-экономического развития города за 2016 год. Большую часть показателей удалось достигнуть.

Прежде всего, постепенный рост производства в промышленности позволил городу выйти не ниже 100 процентной планки за счет металлургии и машиностроения.

В рамках Карты индустриализации по городу реализуется 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 127,2 млрд тенге. Три проекта (ТОО «KazWoodGroup», ТОО «ТАГ-ТИН» и ТОО «Вертекс-Восток») будут реализованы уже до конца текущего года с вложением инвестиций в объеме 1,6 млрд тенге и созданием 115 новых рабочих мест.

В сельскохозяйственной отрасли темп роста объема валовой продукции составил не менее 103% к соответствующему периоду 2015 года. За счет роста производства мяса не менее 13%, молока – 8%.

В строительной отрасли за счет всех источников финансирования ввод жилья равен 178,9 тысяч кв. метров с ростом на 27%.

Увеличивается объем розничной торговли, по итогам года Усть-Каменогорск выйдет не ниже 102,5 процентной планки.

Количество активных предприятий в сфере малого бизнеса не ниже прошлогоднего уровня - 3085 единиц. В рамках Программы «Дорожная Карта бизнеса 2020» по субсидированию процентной ставки рассмотрено 46 заявок предпринимателей на общую сумму 7,1 млрд. тенге с созданием 185 рабочих мест.

Кроме этого, обеспечен темп роста поступлений в бюджеты всех уровней: в государственный - не менее 157%; в местный - не менее 107%.

Фото: damir.kz


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