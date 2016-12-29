Представительство в суде

Искакова Э.Ж.

Представительство в суде регулируется самостоятельной главой ГПК -главой 6, - в которой отражены основания и виды представительства, круг субъектов представительства, лица, которые не могут быть представителями, объем полномочий представителя и порядок оформления его полномочий.

В соответствии с указанной главой ГПК ведение гражданских дел допускается через представителей.

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им законом, иными нормативными правовыми актами или учредительными документами, а также их представители, наделенные соответствующими полномочиями. Орган юридического лица может участвовать в деле наряду с другим представителем, наделенным соответствующим полномочием.

Ведение дела через представителей (судебное представительство) обусловлено, тремя причинами:

-неудобством для заинтересованного лица личного ведения дела;

-необходимостью получения заинтересованным лицом квалифицированной юридической помощи;

-невозможностью ведения дела самим заинтересованным лицом (в случае его недееспособности, ограниченной дееспособности, недостижения совершеннолетия и т.п.).

Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского процессуального права, который регулирует отношения между судом и представителем, а также между представляемым лицом и представителем, возникающие в связи с рассмотрением и разрешением дела.

Институт представительства призван содействовать участвующим в процессе лицам в защите их прав и законных интересов, в получении квалифицированной юридической помощи. Значение этого института определяется и тем, что в ряде случаев без представителя невозможно рассмотрение и разрешение гражданского дела (напр., защита прав и интересов лиц, не обладающих в полном объеме процессуальной дееспособностью).

Цели судебного представительства: -защита в суде интересов представляемого лица;-оказание помощи представляемому лицу в осуществлении его процессуальных прав и исполнении процессуальных обязанностей; -содействие суду в правильном разрешении дела.

Круг лиц, которые могут выступать в качестве судебных представителей, является весьма широким.

Представителями могут быть, согласно статьям 58 и 62 ГПК, следующие лица:

1)адвокаты;

2)работники юридических лиц - по делам этих юридических лиц. Любой работник, уполномоченный органом юридического лица, (юрист, член коллегиального органа, бухгалтер, работник отдела кадров и др.) вправе представлять интересы юридического лица в суде и вести его дело; представители государственных органов - по делам этих государственных органов и их территориальных подразделений

3)уполномоченные профессиональных союзов - по делам рабочих, служащих, а также других лиц, защита прав и законных интересов которых осуществляется этими профессиональными союзами. В соответствии с Законом о профессиональных союзах профсоюзы вправе выступать в суде в защиту прав и интересов своих членов, оказывать им иную правовую помощь, создавать юридические консультации и другие службы правовой помощи. По поручению трудового коллектива профсоюз в лице своего органа выступает в суде в защиту прав и интересов трудового коллектива и отдельных его членов, осуществляет другие действия, связанные с реализацией прав трудового коллектива и их защитой. Члены юридических консультаций профсоюзных объединений оказывают бесплатную помощь членам профсоюзов, членам их семей, пенсионерам, представляют их законные интересы в суде;

4)уполномоченные организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и законные интересы членов этих организаций, а также права и интересы других лиц. Например, общественные объединения, созданные лицами творческих профессий (писателями, композиторами, художниками и т.д.) вправе защищать права и представлять законные интересы своих членов в суде; -ассоциации (союзы) коммерческих организаций, общественных объединений и иных некоммерческих организаций вправе представлять и защищать общие имущественные интересы по договору между собой; —ассоциации (союзы) в системе сельской потребительской кооперации РК осуществляют координацию деятельности своих членов (сельских потребительских кооперативов и других юридических лиц), а также представляют и защищают их общие имущественные интересы;

6)один из соучастников в процессе по поручению других соучастников. Соучастники могут поручить ведение дела даже тому соучастнику, который не имеет права на ведение чужих дел;

7)другие лица, допущенные судом по просьбе участвующих в деле лиц. В большинстве случаев представителями являются родственники, знакомые и другие лица, не являющиеся членами коллегии адвокатов. Представительство осуществляется только теми лицами которые имеют высшее юридическое образование, допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле.

8)законные представители (родители, усыновители, опекуны и попечители, а также официальные представители-адвокаты по делам о признании гражданина недееспособным).

Закон предусматривает ограничения для осуществления функций представительства. Статья 59 ГПК определяет круг лиц, которые не могут быть представителями в суде. К ним относятся: Судьи, следователи, прокуроры и депутаты Парламента Республики Казахстан или местных представительных органов не могут быть представителями в суде, кроме случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих организаций или законных представителей; адвокаты, принявшие поручение об оказании юридической помощи с нарушением требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности.

Лицо не может быть представителем по поручению, если:

1) по данному делу оказывает или ранее оказывало юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат интересам представляемого лица;

2) ранее при рассмотрении и разрешении дела участвовало в качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого;

3) состоит в родственных отношениях с другой стороной или третьим лицом, судьей, прокурором, секретарем судебного заседания, экспертом, давшим заключение по делу, специалистом, переводчиком;

4) в силу психического состояния здоровья либо возраста и по другим причинам самостоятельно не имеет возможности осуществлять представительство.