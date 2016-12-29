Прекращение производства

Искакова Э.Ж.,

Судья специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны

Основания прекращения производства по делу предусмотрены главой 24 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

Так, статьей 277 предусмотрено, что суд прекращает производство по делу, если:

1) дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства;

2) имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон, соглашения сторон об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры;

3) имеется принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражное решение;

4) судом принят отказ истца от иска;

5) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом;

6) стороны заключили соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры и они утверждены судом;

7) после смерти гражданина, являющегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемства;

8) организация, выступающая стороной по делу, ликвидирована с прекращением ее деятельности и отсутствием правопреемников;

9) установлено наличие у иностранного государства судебного иммунитета.

В суде первой инстанции разбирательство дела не всегда заканчивается вынесением судебного решения. В определенных ситуациях разрешения дела по существу невозможно или нецелесообразно. В связи с этим законодатель предусмотрел возможность окончания производства по делу без вынесения решения. Случаи, когда по делу не может быть вынесено решение по существу спора являются:

- прекращение производства по делу;

- оставление заявления без рассмотрения.

Названные формы различаются как по характеру оснований, так и по правовым последствиям их применения. Прекращение производства по делу имеет место, как правило, при отсутствии у истца или заявителя права на судебную защиту. Поэтому прекращение производства по делу исключает возможность вторичного возбуждения в суде тождественного иска.

Институт прекращения производства может применяться не только в исковом производстве, а также при рассмотрении дел возникающих из публичных правоотношений (особое исковое производство) и дел особого производства.

Указанный институт не может быть применен в приказном производстве.

Прекращение производства по делу может иметь место только по основаниям, перечисленным в статье 277 ГПК.

Эти основания можно разделить на три группы:

Первая группа оснований (подпункты 1,2,3) свидетельствует об отсутствии у заинтересованного лица права на обращения в суд с заявленным требованием. Если эти обстоятельства выявляются судьей при решении вопроса о возбуждении производства по делу, он должен отказать заинтересованному лицу в принятии заявления (статья 151 ГПК).

Вторая группа оснований (подпункты 4,5,6) свидетельствует о том, что у заинтересованного лица имелись основания на обращения в суд, но они отпали в результате распорядительных действий сторон, направленных на прекращение спора.

Третья группа (подпункты 7,8) также свидетельствует о том, что у заинтересованного лица имелись основания на обращения в суд, но спор не может быть разрешен, поскольку одной из сторон спора больше нет (смерть гражданина, являющегося стороной по делу, ликвидация организации, если спорное правоотношение не допускает правопреемства).

Четвертая группа - это судебный иммунитет - это неподсудность одного государства судам другого государства. Поэтому если суд установит наличие у иностранного государства судебного иммунитета, то он обязан прекратить производство по делу.