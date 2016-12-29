В Акмолинской области прошли похороны убитого полицейского
29 декабря 2016, 16:26
Попрощаться с Дарханом к его дому пришли его друзья, коллеги, одноклассники, односельчане и жители Кокшетау.
В селе Акан Зерендинского района Акмолинской области прошли похороны 27-летнего полицейского Дархана Еламанова, которого застрелил коллега.
Попрощаться с Дарханом к его дому пришли его друзья, коллеги, одноклассники, односельчане и жители Кокшетау. Старший инспектор по профессиональной подготовке управления специализированной службы охраны Акмолинской области Чингиз Баязитов отмечает: Дархан был прирожденным полицейским. "Говорят, "доктор от Бога", "учитель от Бога". Я бы сказал "полицейский от Бога", но, наверно, он был молод для таких слов, все было впереди, — считает капитан полиции Баязитов. — Он бы обязательно стал таким. Но он был прирожденным полицейским, по призванию. Знаю его с тех пор, когда он устраивался к нам в УССО. Я работал в отделе кадров, возил ребят на первоначальную подготовку в военную академию Алматы. Дархан был очень ответственным и целеустремленным, четко знает, чего хочет. Умел разговаривать с людьми, находить общий язык в незнакомой среде. Ребята его уважали, к его мнению прислушивались. Но при этом ему не было "западло" обратиться за советом к коллегам постарше".
Оперуполномоченный УВД Кокшетау пропал 25 декабря, когда был в наряде. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как он в девятом часу вечера вышел из здания. На работу он так и не вернулся. Полицейского искали коллеги, самостоятельные поиски организовали родные, друзья и добровольцы. Днем 27 декабря тело молодого офицера обнаружили вблизи села Кенесары Бурабайского района. В среду прокуратура Акмолинской области официально сообщила о причастности к преступлению оперуполномоченного управления криминальной полиции ДВД области майора полиции 32-летнего Жанибека Баймурзина.
27 декабря он задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Кокшетау. В ходе задержания Баймурзин сознался в совершении убийства Еламанова, в дальнейшем от него поступила явка с повинной, а также согласие на содействие в расследовании уголовного дела.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik
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