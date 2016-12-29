В Акмолинской области прошли похороны убитого полицейского

В селе Акан Зерендинского района Акмолинской области прошли похороны 27-летнего полицейского Дархана Еламанова, которого застрелил коллега.





Попрощаться с Дарханом к его дому пришли его друзья, коллеги, одноклассники, односельчане и жители Кокшетау. Старший инспектор по профессиональной подготовке управления специализированной службы охраны Акмолинской области Чингиз Баязитов отмечает: Дархан был прирожденным полицейским. "Говорят, "доктор от Бога", "учитель от Бога". Я бы сказал "полицейский от Бога", но, наверно, он был молод для таких слов, все было впереди, — считает капитан полиции Баязитов. — Он бы обязательно стал таким. Но он был прирожденным полицейским, по призванию. Знаю его с тех пор, когда он устраивался к нам в УССО. Я работал в отделе кадров, возил ребят на первоначальную подготовку в военную академию Алматы. Дархан был очень ответственным и целеустремленным, четко знает, чего хочет. Умел разговаривать с людьми, находить общий язык в незнакомой среде. Ребята его уважали, к его мнению прислушивались. Но при этом ему не было "западло" обратиться за советом к коллегам постарше".









27 декабря он задержан и водворен в изолятор временного содержания УВД Кокшетау. В ходе задержания Баймурзин сознался в совершении убийства Еламанова , в дальнейшем от него поступила явка с повинной, а также согласие на содействие в расследовании уголовного дела.



