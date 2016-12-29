Пропавшего мальчика из Усть-Каменогорска нашли в Павлодарской области
29 декабря 2016, 16:36
С ним все в порядке.
Пропавшего 13-летнего подростка из Усть-Каменогорска нашли в Павлодарской области, сообщает YK-news.kz.
Напомним, ночью 27 декабря Николай Тарасов ушел из дома. Родители подростка незамедлительно обратились в полицию.
В ДВД ВКО сообщили, что 13-летнего мальчика уже нашли в другой области.
"Подростка нашли в Павлодарской области. С ним сейчас все в порядке", — пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.
Подробности данного происшествия сейчас выясняются.
Фото из социальной сети
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