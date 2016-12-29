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Пропавшего мальчика из Усть-Каменогорска нашли в Павлодарской области

29 декабря 2016, 16:36

С ним все в порядке.


Пропавшего 13-летнего подростка из Усть-Каменогорска нашли в Павлодарской области, сообщает YK-news.kz.

Напомним, ночью 27 декабря Николай Тарасов ушел из дома. Родители подростка незамедлительно обратились в полицию.

В ДВД ВКО сообщили, что 13-летнего мальчика уже нашли в другой области.

"Подростка нашли в Павлодарской области. С ним сейчас все в порядке", — пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

Подробности данного происшествия сейчас выясняются.

Фото из социальной сети

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