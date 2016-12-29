Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

По самому высокому в мире навесному мосту в Китае начали ездить автомобили

29 декабря 2016, 17:17

Строительство моста было завершено в сентябре.


В Китае дали старт движению автомобильного транспорта по самому высокому в мире навесному мосту, передает РИА Новости со ссылкой агентство China News Service.

Строительство моста было завершено в сентябре.

Самая высокая точка моста Бэйпаньцзян, находящегося в одноименной долине, расположена на высоте 565 метров метров над землей и, по утверждению китайской стороны, мост является рекордсменом по этому показателю.

Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, обошлось почти в 150 миллионов долларов. Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.

В провинции Гуйчжоу, которая расположена в горной местности со множеством ущелий, находятся семь из десяти самых высоких мостов Китая.

Фото © AFP 2016/ STR

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код