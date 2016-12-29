По самому высокому в мире навесному мосту в Китае начали ездить автомобили

В Китае дали старт движению автомобильного транспорта по самому высокому в мире навесному мосту,

Строительство моста было завершено в сентябре.





Самая высокая точка моста Бэйпаньцзян, находящегося в одноименной долине, расположена на высоте 565 метров метров над землей и, по утверждению китайской стороны, мост является рекордсменом по этому показателю.





Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, обошлось почти в 150 миллионов долларов. Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.





В провинции Гуйчжоу, которая расположена в горной местности со множеством ущелий, находятся семь из десяти самых высоких мостов Китая.