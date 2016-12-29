По самому высокому в мире навесному мосту в Китае начали ездить автомобили
29 декабря 2016, 17:17
Строительство моста было завершено в сентябре.
В Китае дали старт движению автомобильного транспорта по самому высокому в мире навесному мосту, передает РИА Новости со ссылкой агентство China News Service.
Строительство моста было завершено в сентябре.
Самая высокая точка моста Бэйпаньцзян, находящегося в одноименной долине, расположена на высоте 565 метров метров над землей и, по утверждению китайской стороны, мост является рекордсменом по этому показателю.
Строительство моста, длина которого составляет 1341 метр, обошлось почти в 150 миллионов долларов. Конструкция является частью скоростной трассы, соединяющей город Ханчжоу в провинции Чжэцязн и Жуйли в провинции Юньнань.
В провинции Гуйчжоу, которая расположена в горной местности со множеством ущелий, находятся семь из десяти самых высоких мостов Китая.
Фото © AFP 2016/ STR
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4836977-dd0c0b572d0e07b5b359b3e2b2971cb9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com