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Новости за сегодня

Трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к медицинскому страхованию в России с 1 января 2017 года

 

​С 1 января 2017 года в Российской Федерации трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Евразийская экономическая комиссия проводила последовательную работу по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, в том числе организовывала консультации по этому вопросу со странами-участницами. Стороны согласились с необходимостью соблюдать Договор о ЕАЭС, и в конце октября Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.

«С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами», - резюмировала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

 

 

29 декабря 2016, 17:13
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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