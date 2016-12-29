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"Демократический фронт Сирии" готов принять участие в переговорах в Астане

29 декабря 2016, 17:19

ДФС пока не получал приглашение на переговоры в Астане.


Представители оппозиционного движения "Демократический фронт Сирии" (ДФС) готовы сесть за стол переговоров в Астане, заявил в четверг РИА Новости генеральный секретарь ДФС Махмуд Меръии.

"Фронт — за открытие переговоров на основе венских договоров, резолюции 2254 и последнего заявлении Москвы", — сказал собеседник агентства.

Меръии отметил, что ДФС пока не получал приглашение на переговоры в Астане.

Генеральный секретарь рассказал, что лично находится с рабочим визитом в Каире, где пройдут встречи в МИД страны.

"Встречи ради координации с Египтом. Так как мы знаем, что у Египта большая роль в успехе политического урегулирования",- добавил Меръии.

О создании "Демократического фронт Сирии" был объявлено 26 декабря текущего года. Меръии рассказал, что движение сформировано из союза ряда партий от внутренней оппозиции.

Фото © Fotolia/ rm

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