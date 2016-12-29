Изменены Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы

Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 15 декабря 2016 года № 1069 внесены изменения в Правила и условия выдачи и (или) продления разрешений работодателям на привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществления внутрикорпоративного перевода.

Согласно изменениям, с 1 января 2017 года для получения разрешения работодателю необходимо будет наряду с заявлением с приложением обязательных документов, таких как:

1) нотариально засвидетельствованные копии и переводы (если документ не заполнен на казахском или русском языках) документов об образовании, легализованных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке за исключением случаев, предусмотренных вступившими в силу международными договорами Республики Казахстан;

2) информация о трудовой деятельности работника (при наличии квалификационных требований по стажу работы по соответствующей профессии) с приложением письменного подтверждения о трудовой деятельности работника на официальном бланке работодателя, у которого ранее работник работал, или иных подтверждающих документов, признаваемых в Республике Казахстан, -

представить также сведения о привлекаемых иностранных работниках с указанием фамилии, имени, отчества (в том числе латинскими буквами), даты рождения, гражданства, номера, даты и органа выдачи паспорта (документа, удостоверяющего личность), страны постоянного проживания, страны выезда, образования, наименования специальности, квалификации (должности) в соответствии с применяемым в Республике Казахстан профессиональными стандартами, Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, типовыми квалификационными характеристиками должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих и Государственным классификатором Республики Казахстан 01-99 «Классификатор занятий».

Установлено, что получение и (или) продление разрешений не требуется для представительств и филиалов иностранных юридических лиц с численностью работников не более 30 человек.

Внесено уточнение, что для продления срока действия разрешения документы работодателю необходимо направить в местный исполнительный орган не позднее, чем за тридцать календарных дней до окончания срока действия разрешения. В предыдущей редакции было указано «не позднее, чем за месяц до окончания срока».

Из Правил исключена норма, обязывающая работодателей при направлении в командировку иностранных работников письменно уведомлять органы внутренних дел по месту регистрации и месту прибытия иностранных работников на территорию соответствующей административно-территориальной единицы.

При выдаче разрешения в рамках внутрикорпоративного перевода исключена также норма, определяющая условия знания государственного языка не ниже элементарного уровня, подтвержденного соответствующим сертификатом.

Наряду с этим определена необходимость в случае, если иностранное юридическое лицо-работодатель, осуществляющее свою деятельность в Республике Казахстан без образования филиала, представительства, направляет своих работников в Республику Казахстан по контракту на выполнение работ, оказание услуг либо в случае, если иностранное юридическое лицо-работодатель, направляет своих работников в Республику Казахстан для выполнения работ, оказания услуг в дочернюю организацию, представительство, филиал иностранного юридического лица, в котором такое иностранное юридическое лицо-работодатель прямо или косвенно имеет акции или доли участия, то уполномоченное лицо принимающей стороны через информационную систему «Государственная база данных «Е-лицензирование» либо в бумажном виде должен представить в местный исполнительный орган по месту осуществления трудовой деятельности иностранной рабочей силы заявление установленной формы с приложением обязательных документов, представляемых для получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

Таким образом, на период выполнения работ, оказания услуг трудовые отношения регулируются документом (письмом или соглашением о переводе) согласованным между иностранным работником и иностранным юридическим лицом-работодателем, из которого осуществляется временный перевод иностранного работника.

Упрощен также порядок поиска работодателем соответствующих кандидатур на внутреннем рынке труда.