Россию могут отключить от мирового Интернета

В случае ухудшения отношений с Западом Россия должна быть готова к «отключению от мирового Интернета»

В интервью телеканалу RT советник президента отметил, что вероятность «тектонических сдвигов в отношениях с Западом в сторону ухудшения» достаточно велика. Поэтому Россия «должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета».





Герман Клименко: «Перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент Интернета, чтобы защититься от подобных сценариев».





По словам Клименко, важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Для этого, подчеркнул советник, на территории страны должна находиться критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, чтобы никто не мог отключить. «Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», — добавил Клименко.